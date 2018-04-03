رئيس وزراء تايلاند: سأقطع رأس من يطالب بإجراء انتخابات

قال رئيس الوزراء التايلاندي وقائد المجلس العسكري برايوت تشان اوتشا مازحاً إنه سوف يقطع رأس ممثل تلفزيوني يتمتع بشعبية لمطالبته بإجراء انتخابات.

وسأل برايوت طاقم عمل المسلسل التاريخي الشهير، الذي يعرض حالياً على التلفزيون التايلاندي، الذي زاره في مقره الحكومي "إذن من منكم يريد انتخابات؟".

وأضاف عقب أن أشار أفراد الطاقم للممثل بونما امونوثاي "سوف يتم قطع رأسه" وسط ضحكات من زملائه.

وأجاب بونما بهدوء "أتفهم، إننا يجب أن نتبع خريطة الطريق التي وضعتها"، في إشارة إلى خطة المجلس لإجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل.

تأتي هذه المزحة في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد المجلس العسكري منذ تأجيل الانتخابات من الموعد الذي كان مقرراً في بادئ الأمر في نوفمبر 2018 إلى فبراير 2019 أو بعد ذلك.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بالبقاء في السلطة لمدة عام واحد بعد الانقلاب الذي حدث العام 2014، ولكن المجلس أرجأ موعد إجراء الانتخابات أربع مرات، معللاً ذلك بالحاجة لاستكمال إصلاحات والإشراف على الأمن القومي.