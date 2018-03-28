"ترامب": احتمال قويّ أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية

تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء في تغريدة عن "احتمال قوي" بأن يتخلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عن أسلحته النووية.

وكان ترامب أعطى موافقته في وقت سابق هذا الشهر على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي الذي قام بزيارة استغرقت ثلاثة أيام الى بكين التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكتب ترامب في تغريدة صباحية "على مدى سنوات وعلى مر الادارات المتعاقبة، كان الجميع يقولون إن السلام ونزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لا يشكلان حتى احتمال ضئيل".

وأضاف ترامب "الان هناك احتمال قوي بأن يفعل كيم جون اون ما هو صائب لشعبه وللبشرية. انا اتطلع للقائنا".

ويأتي ذلك فيما اختتم كيم جونغ اون زيارة غير مسبوقة وسرية الى بكين الاربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي كيم جونغ أون قبل نهاية أبريل نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن عند الخط الفاصل بين البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية العام 1953. ومن المفترض أن يلتقي لاحقا دونالد ترامب قبل نهاية مايو المقبل، في قمة لم يحدد بعد مكانها وتاريخها.