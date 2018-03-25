مظاهرات في برشلونة بسبب توقيف رئيسها المقال في ألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية الأحد الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون لدى عبوره الحدود في سيارة من الدنمارك بعد أن توعدت المحكمة الإسبانية العليا بمقاضاة 13 من المسؤولين الانفصاليين بسبب سعيهم لانفصال إقليم كاتالونيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن بوتشيمون "أوقف اليوم الساعة 11,19 صباحاً من قبل شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين"، مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.

وأضاف أن رئيس إقليم كاتالونيا المقال "موقوف حاليا لدى الشرطة".

وجاء اعتقال بوتشيمون بعد يومين من إصدار المحكمة الاسبانية العليا أمراً بالقبض على 13 انفصاليا كاتالونيا بتهمة "العصيان"، بينهم بوتشيمون والمرشح لخلافته جوردي تورول، بسبب دورهما في مساعي الاقليم للانفصال.

ويواجه الاثنان في حال إدانتهما حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً.

وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة اعتقال بحق بوتشيمون، حاكم كاتالونيا المخلوع، واتهمه القاضي بابلو لارينا بتنظيم استفتاء للاستقلال في أكتوبر العام الماضي على الرغم من حظر مدريد للاستفتاء و"التسبب بخطر بالغ ناجم عن أعمال عنف".

وفر بوتشيمون وأربعة من نوابه إلى بلجيكا عقب إعلانهم استقلال كاتالونيا في أكتوبر، ما تسبب بإدخال الإقليم في أزمة.

وبعد ذلك فرضت السلطات الاسبانية الحكم المباشر على الإقليم، وعلقت الحكم الذاتي في المنطقة الغنية خلال الاشهر الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من أن الاحزاب الانفصالية فازت في الانتخابات الاقليمية في كاتالونيا، التي دعت اليها مدريد في ديسمبر، إلا أنها لم تتمكن من تشكيل حكومة لأن العديد من الزعماء في المنفى خارج البلاد أو في السجن.

وأعلن بوتشيمون من بلجيكا مطلع مارس تراجعه عن محاولته العودة الى رئاسة الاقليم على الرغم من أنه خاض انتخابات ديسمبر من الخارج.

في غضون ذلك، تولى الإدعاء العام بمدينة كييل الألمانية قضية زعيم إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، وقال نائب الادعاء العام رالف دوبر اليوم الأحد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السيد بوتشيمون يوجد حالياً في حجز شرطي".

وأضاف أن الادعاء العام بالمدينة يدرس حالياً المدة التي يمكن أن يمكث بها بوتشيمون في الحبس بناء على أمر الاعتقال الأوروبي.

وتابع المتحدث باسم الادعاء العام في كييل أنه "من المحتمل ألا يتم البت في القرار حول ما إذا ما كان سيتم نقل زعيم إقليم كاتالونيا السابق إلى احتجاز ما قبل التسليم، سوى الغد، وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة.

إلى ذلك، نزل آلاف المتظاهرين الذين يحملون أعلاما كاتالونية انفصالية الاحد الى شوارع برشلونة بعد توقيف الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون في ألمانيا.

وتلبية لدعوة "لجان الدفاع عن الجمهورية"، وهي مجموعة انفصالية متشددة، تجمع المتظاهرون في جادة رامبلاس في وسط برشلونة، هاتفين "الحرية للسجناء السياسيين" و"بوتشيمون هو رئيسنا".

واتجهوا بعدها الى مقر بعثة المفوضية الاوروبية في عاصمة كاتالونيا.