سحب دواء "بيدوفكس" من أسواق الإمارات

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب كافة التشغيلات من دواء بيدوفيكس أقراص مغلفة بتركيز 75 مليجرام "pedovex 75 mg " الذي يستخدم في علاج تجلط الدم والمصنع من قبل شركة تبوك للصناعات الدوائية وذلك بناء على قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل هذا المنتج وسحب جميع تشغيلاته بسبب عدم تكافؤه حيويا من المستحضر الأصلي.

وطلبت دائرة الصحة ـ أبو ظبي من وكيل الشركة المعتمد سحب كافة تشغيلات الدواء من أسواق أبوظبي، وعلى الصيدليات العاملة في الإمارة التوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورد، كما دعت ممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استعمال هذا الدواء.

يشار إلى أن الدواء يحتوي على مادة كلوبيدوجريل "Clopidogrel" التي تساعد على منع تجلط الدم عن طريق منع مادة ادينوسين داي فوسفات من الارتباط بالمستقبلات الخاصة بها على سطح جدار الصفائح الدموية وبالتالي منع عملية تكتل الصفائح الدموية وايقاف تكوين الجلطات. ويستخدم في الوقاية من مخاطر تكرار جلطات القلب أو الجلطات الدماغية أو جلطات الساقين العميقة خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة.