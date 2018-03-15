واشنطن تفرض عقوبات ضد روسيا وموسكو تُعدّ "رداً هادئاً"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة كيانات و19 شخصًا رداً على "الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا"، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي عبر الإنترنت ومحاولات التدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان صحفي: "إن الإدارة تواجه النشاط السيبراني الروسي الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك محاولتها للتدخل في الانتخابات الأميركية، والهجمات السيبرانية المدمرة، والتدخلات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية".

وقال منوشين إن الولايات المتحدة تنوي فرض مزيد من العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى "محاسبة المسؤولين الحكوميين والحكام الروس بخصوص أنشطتهم المزعزعة للاستقرار عن طريق قطع سبل وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان الصحفي أن الحكومة الأميركية تواصل الضغط على روسيا بسبب جهودها المزعومة لزعزعة استقرار أوكرانيا، فضلاً عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشارت وزارة الخزانة إلى استخدام غاز الأعصاب العسكري مؤخرا، في محاولة لقتل مواطنين بريطانيين كدليل إضافي على "السلوك المتهور وغير المسؤول للحكومة (الروسية)".

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن عقوبات على أكثر من 100 شخص وكيان.

في غضون ذلك، قال دبلوماسي روسي كبير إن روسيا تحضر "تدابير للرد" على عقوبات اميركية كشفتها واشنطن الخميس لتدخل موسكو المفترض في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: "نرد بهدوء. بدأنا إعداد تدابير للرد"، مؤكداً أن العقوبات الاميركية "مرتبطة بحملة الانتخابات" الرئاسية الروسية الاحد.