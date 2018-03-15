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روسيا تقرر طرد دبلوماسيين بريطانيين رداً على إجراءات لندن

المصدر:
  • روسيا اليوم
التاريخ:
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو قررت طرد دبلوماسيين بريطانيين رداً على إجراءات لندن ضد روسيا، معتبراً هذه الإجراءات وقحة ولا تستند إلى أدلة.

وقال لافروف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "موسكو ستعلن قريباً عن طرد دبلوماسيين بريطانيين رداً على إجراءات لندن التي خرجت في ممارساتها عن المألوف".

واعتبر لافروف أن ادعاءات بريطانيا ضد روسيا وقحة ولا تستند إلى أي أدلة، كما لفت الوزير الروسي إلى أن دوافع ونوايا لندن في قضية سكريبال غير نظيفة.

واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد روسيا، تظهر أنها ليست أهلا للوفاء بتعهداتها التي قطعتها ضمن عملية بريكست.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للعمل مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو، وأضاف: "هذا حقهم الطبيعي.. نحن مستعدون للعمل مع الجميع".
وأعرب عن استعداد موسكو لاستئناف علاقات الشراكة مع بروكسل،

 

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