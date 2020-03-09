أحمد المسماري لـ«البيان»: 25 مليار دولار هُرّبت من ليبيا إلى تركيا

المصدر: حوار: ليلى بن هدنة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في حوار خص به «البيان»، أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.

وكشف عن تهريب ما يقارب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، بينها ملياران خلال الشهرين الماضيين، كما أكد أن قطر وراء الاغتيالات السياسية في ليبيا، ومخابرات تركيا وراء اختطاف 650 ليبياً، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لا يحارب أشخاصاً، بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية، وقال إن هناك دولة أخرى تسعى إلى الحرب بالإنابة، بينما أشار إلى أن الأوروبيين سيتحركون قريباً لمنع وصول إرهابيين إلى ليبيا وتهريب الأسلحة.

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ـــ المسماري ل 25 :» « مليار دولار هُرّبت من ليبيا إلى تركيا