وفاة ثاني لواء مصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى اللواء المصري شفيع عبد الحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض في مصر وفق موقع "اليوم السابع".

ويأتى ذلك بعد إعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد تقدمت بنعي في وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والآسى، فإنها تنعى ابن من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد.