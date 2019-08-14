«الغاف» علاج لأمراض متعددة

Ⅶ أبوظبي ـ صبري صقر

خلُص مشروع بحثي أعدته المواطنة مريم الحضرمي، طالبة بكالوريوس العلوم في الصحة العامة بجامعة أبوظبي، إلى أن شجرة الغاف دخلت في مجال علاج الأمراض الجلدية والروماتيزم ولسعات العقارب، لتنضم هذه الشجرة إلى سباق تصنيع الأدوية، وحصلت مريم على منحة 6000 درهم من صندوق الوطن لتمويل مشروعها البحثي، واستكمال جهودها، لتمهّد هذه الدراسة الطريق لاكتشافات دوائية جديدة، ويمكن أن تحقق قفزات نوعية في مجال الصناعات الدوائية بشكل عام، حسب الدكتورة آسيا نظير المشرفة على البحث وعضوة هيئة التدريس بجامعة أبوظبي التي أشارت إلى أن شجرة الغاف معروفة بمزاياها العلاجية المتعددة والتي تشمل مضادات الالتهاب، وعلاج الربو والبهاق وغيرهما من الأمراض، وتوفير طرق جديدة لاستخراج هذه الجزيئات بكميات كبيرة ستكون له آثار علاجية مهمة.