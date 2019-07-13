«فاينينشيال تايمز»: ترامب ساوم بينغ على هونغ كونغ

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية أمس نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ أخطر نظيره الصيني، شي جين بينغ، بأن بلاده ستخفف من غلواء هجومها الحاد على الصين بسبب منهجها في إقليم هونغ كونغ، والذي أدى إلى اندلاع مظاهرت عنيفة في الإقليم من نهاية الشهر الماضي، وحتى الآن، وذلك في مقابل أن تحقق الصين تقدماً في المفاوضات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس أفادت فيه بأن هذا التعهد من ترامب لبينغ جاء خلال اجتماعهما على هامش فعاليات قمة مجموعة «الــ 20» التي انعقدت بمدينة «أوزاكا» اليابانية في نهاية الشهر الماضي.

ونقلت «فاينينشيال تايمز» عن أحد المصادر المطلعة أن ترامب أعلن لبينغ عن نفس التعهد أيضاً، ولكن في مكالمة هاتفية أجراها معه قبل انعقاد قمة «أوزاكا». ورفض أيُ من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على ما نشرته الصحيفة.

إلا أنه من الثابت أن الخارجية الأمريكية أصدرت توجيهات عقب انتهاء قمة «أوزاكا» إلى كيرت تونغ، القنصل العام الأمريكي المنتهية ولايته في هونغ كونغ، بحذف فقرات عديدة تحتوي على انتقادات إلى حكومة الصين بشأن قمعها للحريات في هونغ كونغ، من كلمة الوداع التي ألقاها في الـ 2 من يوليو الجاري، بمناسبة انتهاء مدة خدمته في هونغ كونغ. وعلق ديني وايلدر، مسؤول الشؤون الآسيوية السابق لدى البيت الأبيض، على تقرير الصحيفة مؤكداً أن رغبة ترامب بتخفيف الضغط على الصين بشأن هونغ كونغ تأتي متوافقة مع تركيزه على الجوانب الإقتصادية.