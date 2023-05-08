إجماع عربي يعيد سوريا للجامعة

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي، إثر قرار الجامعة العربية بالإجماع أمس، استعادة سوريا مقعدها في الجامعة، بعد غياب 11 عاماً. وترأس معالي خليفة المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري للجامعة في القاهرة.

أكد الاجتماع أهمية البدء بدور عربي فاعل في حل الأزمة السورية، وبات بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في القمة العربية هذا الشهر «إذا ما رغب». وبخصوص أزمة السودان، اعتمد الوزراء قراراً بتشكيل مجموعة اتصال وزارية للتوصل لتسوية للأزمة والعمل على عودة الاستقرار والهدوء.

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