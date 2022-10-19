أبو الغيط: 3 أولويات مطروحة في قمة الجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية بالجزائر، التي تعقد في الأول من نوفمبر المقبل، ستشهد وبشكل ملحوظ حضور عدد كبير من القادة العرب، وفسر هذا الحضور بمكانة الجزائر بين الدول العربية ولما تكتسيه هذه القمة من أهمية.



وفي تصريحات صحافية أدلى بها للإذاعة الجزائرية، أوضح أبو الغيط أن الأولويات المطروحة في قمة الجزائر تتعلق بإنقاذ الدول العربية المعرضة للتدخلات وتسوية أوضاع المنطقة العربية وإيجاد الحلول.



وفي الملف الفلسطيني، أكد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية تتطلب أن يجتمع الفلسطينيون على قلب رجل واحد، موضحاً أن لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استغرق ساعتين ونصف وغطى كافة ترتيبات القمة سواء، فيما تعلق بالقرارات أو المسائل السياسية أو المشاركات أو إقامة ضيوف الجزائر أو التنظيم العام. وقال أبو الغيط إن الرئيس الجزائري راجع معه كافة عناصر ومحاور القرارات والموضوعات المطروحة.

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