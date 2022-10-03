توقعات قاتمة.. انعدام الأمن الغذائي يهدد 141 مليون عربي

المصدر: دبي، الرياض- البيان، وكالات

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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر. وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.



وأصدرت جورجيفا بياناً في ختام زيارتها للمملكة العربية السعودية تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة. ورحبت كريستالينا جورجيفا في بيان نشره موقع صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي.



وعبرت عن امتنانها للإعلان الأخير لمجموعة التنسيق العربية عن تقديم 10 مليارات دولار أمريكي مبدئياً للتخفيف من أزمة الإمدادات الغذائية العالمية، كما أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتقديم تعهدات أخرى قريباً.



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