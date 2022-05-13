اليمن الرسمي والشعبي: الأمة العربية فقدت قائداً حكيماً

المصدر: عدن - البيان

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نعى اليمن على المستويين الرسمي والشعبي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.



وفي بيان نعي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال إن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته ونذر حياته لخدمتهما وساهم في تحقيق السلام العالمي وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي غطت معظم بلدان العالم..

منوهاً بموقف المغفور له ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.



وأكد بيان النعي، أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ. وتقدم مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته.



وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحداد على روح فقد الأمة و تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.



نبأ أليم



من جهته قال عبد الله العليمي عضو المجلس الرئاسي، إن "عزاءنا في اليمن أن مسيرة التنمية والعطاء التي خطها الراحل مستمرة بفضل جهود قيادة الدولة وشعب الإمارات".



من جهته نعى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. وقال في بيان صدر عنه «فُجعنا اليوم وفُجِعَت أمتينا العربية والإسلامية بنبأ رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. نسأل الله أن يتولاه بعظيم الرحمة والرضوان وأن يلحقه بعباده الصالحين».



وقال رئيس مجلس النواب اليمني إنه وبرحيل الشيخ خليفة تخسر الأمة العربية والإسلامية قائداً فذاً وحكيماً أعطى لشعبه وأمته جل شبابه وحياته وكان يحمل هم أمته الكبير وقضاياها المصيرية. إذ إنه رحل بعد مسيرة من البناء والتنمية والازدهار بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



قامة إنسانية



وأضاف: إننا إذ نعزي الشعب الإماراتي برحيل قامة إنسانية وسياسية فذة فإننا نعزي الإنسانية جمعاء برحيل شخصية عالمية لها من البصمات والمآثر الكثير في شتى أصقاع المعمورة، كما نعزي أنفسنا والإنسانية جمعاء بهذا المصاب مجددين الدعوات للمولى العزيز القدير أن يتولاه بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان ويلحقه بعباده الصالحين.



من جهته قدم قائد فرقة مكافحة الإرهاب في محافظة عدن يسران المقطري العزاء لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، وقال إننا نشارككم الحزن والألم بفقيد وطنكم الذي كان نعم القائد والأب لشعبه وكريماً مع أشقائه العرب وبمواقفه الأصيلة خصوصاً في بلادنا وبدعمه السخي، فنسأل الله أن يكرمه كما أكرم شعبه وشعوب الوطن العربي.



كما نعى الراحل الكبير رئيس تحرير صحيفة الشارع نايف حسان والشاعر فتحي أبو النصر والكاتب أحمد النويهي ومأمون المجهمي المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة والصحافي ماجد الداعري والصحافي يزيد الفقيه والصحافي صلاح البيتي ومعتوق حسن الرعيني الأمين العام للتكتل الوطني للسلام وحقوق الإنسان، الذين ترحموا على المغفور له، وقدموا خالص العزاء لإخوانه الشيوخ والحكام والشعب الإماراتي.



كما نعى المجلس الانتقالي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكد بيان النعي أن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، خسر برحيل الشيخ خليفة بن زايد، قائداً ورجلاً حكيماً، مضى بحكمة على خطى الخير والبناء التي اختطها والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليجعل من بلده العزيز، الدولة النموذج في المنطقة والعالم، في نهوضها وتطورها، وفي إعلائها لقيمة الإنسان، ولثقافة التعايش، والسلام، بين الشعوب والأديان والحضارات.

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