اليمن... خطة أممية لمنع انهيار خزان صافر النفطي

المصدر: عدن - البيان

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ذكر مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن تيم ليندر كينغ أن عملية إفراغ السفينة صافر من حمولتها وتجنب كارثة بيئية يمكن أن تبدأ الشهر القادم، بعد أن تمكنت الأمم المتحدة من جمع مبلغ 40 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين نظمته الخارجية الهولندية، كجزء من مبلغ 144 مليون دولار لتنفيذ خطة إخلاء السفينة من حمولتها في عملية سوف تستمر 18 شهراً.



وذكر المبعوث الأمريكي في بيان له أن مقارنة هذا بعشرات من المليارات التي ستكلف العالم في حال انفجرت السفينة المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام بـمبلغ 144 مليون دولار اللازمة لتنفيذ خطة الأمم المتحدة، والتي تتضمن 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية طارئة لنقل نفط السفينة إلى سفينة مؤقتة، وهي عملية يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من يونيو القادم.



وأكد أن بلاده قدمت الدعم التقني والعلمي والدعوة على مستوى رفيع لمواجهة هذا التهديد الذي يلوح في الأفق. حيث قدم خبراء الإنقاذ من فريق الاستجابة الوطني الأمريكي خبراتهم لتقديم المشورة وتنقيح خطة الأمم المتحدة - وأخذت في الاعتبار الكامل من المخاطر الكامنة في هذا النوع من العمليات.



تأثيرات



وأضاف: تسرب النفط من السفينة صافر سيكون له تأثيرات شديدة على اليمن والخليج وما وراءه. في منطقة البحر الأحمر بأكملها. نحن ببساطة لا نستطيع الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه النماذج ستتحقق - يجب أن نتحرك الآن لتمويل الخطة الموضوعة بعناية والموجودة أمامنا. وتعمل وزارة الخارجية الأمريكية مع الكونجرس الأمريكي والوكالات الأمريكية الأخرى، على استكشاف كيفية تقديم المزيد من الدعم لهذا الجهد العاجل الذي تقوده الأمم المتحدة، إننا نعتمد على مانحين آخرين للانضمام إلى دفع هذا الجهد إلى الأمام. سيحدث كل الفرق حول ما إذا كان البحر الأحمر لا يزال مصدرًا للثروة البيئية والاقتصادية للخليج والمنطقة والمجتمع العالمي



تعهدات



من جهته ذكر مكتب الأمم للشؤون الإنسانية في اليمن انه حصل على تعهدات بمبلغ 33 مليون دولار خلال مؤتمر استضافته هولندا كتمويل جديد للخطة التشغيلية التي تنسقها الأمم المتحدة للتصدي لتهديد نفط رئيسي تسرب من صافر أكثر أمانًا. وحالياً يوجد 40 مليون دولار متاحة للعملية، والتي تشمل الأموال التي تم الالتزام بها سابقًا. وقال إن المؤتمر يمثل بداية جهود جمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، بما في ذلك 80 مليون دولار لعملية طارئة لنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة.



وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن العملية المخطط لها تتضمن تركيب سفينة بديلة أو سعة معادلة وعملية الطوارئ لنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة. ستغطي الخطة رواتب الطاقم للحفاظ على السفينة المؤجرة المؤقتة حتى يتم تنفيذ الحل طويل الأجل. وشدد على أن أي تأخير سيجعل من الصعوبة إتمام نقل النفط بسبب سوء الأحوال الجوية في أكتوبر القادم .

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