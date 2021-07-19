القوات اليمنية تتقدم في مثلث استراتيجي بين مأرب والبيضاء
وذكرت مصادر محلية أن القوات الحكومية تقدمت من جهة مديرية حريب بهدف السيطرة على منطقة الصدارة، مركز مديرية «ماهلية»، وسيطرت على مناطق «عشيرة، وذراع الديمة، والربع، وعلفاء باسناد من مقاتلات التحالف وأنها تتقدم باتجاه «وادي اللب» المتفرع من وادي المشيريف، والمتصل بوادي يكله الذي يصل إلى منطقة قيفة في إحدى مديريات رداع في قلب محافظة البيضاء، وهو ما جعل الميليشيا تدفع بتعزيزات بشرية كبيرة مسنودة بالآليات والعربات القتالية لوقف تقدم القوات نحو هذه المواقع التي ستفتح الباب أمامها للتقدم صوب محافظة ذمار.
أما في جبهات غرب محافظة مأرب فقد دمرت مقاتلات التحالف سلسلة تعزيزات لميليشيا الحوثي في غرب صرواح والمشجح ورغوان وألحقت بها خسائر كبيرة في الأفراد والآليات.