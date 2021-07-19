القوات اليمنية تتقدم في مثلث استراتيجي بين مأرب والبيضاء

المصدر: عدن - البيان

واصلت القوات اليمنية المشتركة التقدم نحو منطقة «الصدارة» وهي مثلث طرق استراتيجي يتحكم بالطرق نحو عاصمة محافظة مأرب، وجنوباً إلى محافظة البيضاء، وغرباً تجاه مركز مديرية رحبة، وشمالاً نحو وادي «بقثة»، لأن ذلك سيمكنها من التحكم بأربع مديريات، في محافظة مأرب وهي حريب، والجوبة، وجبل مراد ورحبة، كما تمكنها من التحكم بمديريتي ولد ربيع والقريشية في محافظة البيضاء.وذكرت مصادر محلية أن القوات الحكومية تقدمت من جهة مديرية حريب بهدف السيطرة على منطقة الصدارة، مركز مديرية «ماهلية»، وسيطرت على مناطق «عشيرة، وذراع الديمة، والربع، وعلفاء باسناد من مقاتلات التحالف وأنها تتقدم باتجاه «وادي اللب» المتفرع من وادي المشيريف، والمتصل بوادي يكله الذي يصل إلى منطقة قيفة في إحدى مديريات رداع في قلب محافظة البيضاء، وهو ما جعل الميليشيا تدفع بتعزيزات بشرية كبيرة مسنودة بالآليات والعربات القتالية لوقف تقدم القوات نحو هذه المواقع التي ستفتح الباب أمامها للتقدم صوب محافظة ذمار.أما في جبهات غرب محافظة مأرب فقد دمرت مقاتلات التحالف سلسلة تعزيزات لميليشيا الحوثي في غرب صرواح والمشجح ورغوان وألحقت بها خسائر كبيرة في الأفراد والآليات.

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