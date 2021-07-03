«إرهاب الكهرباء» يجتاح العراق.. والحكومة تشكل خلية أزمة

المصدر: بغداد ـ وكالات

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى تعزيز حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تتعرض لاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية. ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأول لخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، وزارة المالية، والوزارات الأخرى، بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للإشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، وتقديم خطة عمل طارئة للمعالجات، كيلا تؤثر في إمداد العراقيين بالكهرباء.



وأعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة بمحافظتين شمالي البلاد، ما يفاقم «إرهاب الكهرباء». وذكر إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان: «في محاولة يائسة من قبل الجماعات الإرهابية لإطفاء المنظومة الكهربائية الشمالية بشكل تام، يستمر مسلسل استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، وبخطة ممنهجة وعدائية». وتابع البيان «تعرض الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد 400 ك.ف، لعمل تخريبي، بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب في سقوط البرج المرقم 73، وتوقف الخط عن العمل». وأضاف «في الليلة ذاتها، تم استهداف الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل جهد 400 ك. ف، إثر تفجير البرج المرقم 28 في منطقة الدرناج، ما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة».



وتابع البيان بالقول إن المدير العام، خالد غزاي، وجّه بتشكيل خلية أزمة في جميع محافظات المنطقة الشمالية، ضمن مسؤولية الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، وبرئاسته، من أجل إعادة إعمار ما دمرته العناصر التخريبية، وإعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت، وبمساندة القوات الأمنية، للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية، للاستمرار بإمداد العراقيين بالطاقة. وتعرض أول من أمس، الجمعة، خطا القيارة - كركوك جهد 400 ك، إلى تفجير خمسة أبراج، ما أسفر عن خروجهم من العمل.



يأتي ذلك في وقت قطع فيه العشرات من أهالي ناحية الوجيهية في ديالى، اليوم السبت، طريقاً رئيساً، احتجاجاً على تردي ملف الكهرباء. وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، تسجيل 15 عملية استهداف لخطوط نقل الكهرباء في محافظة ديالى، خلال النصف الأول من العام الجاري.



وشهدت ديالى، أول من أمس، أربع تظاهرات بمناطق متفرقة، احتجاجاً على تردي أوضاع منظومة الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدد من محافظات العراق.

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