«تقييم الحوادث باليمن» يفند افتراءات ميليشيا الحوثي

المصدر: الرياض- وكالات



فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، أكاذيب ميليشيا الحوثي، حول قصف عدد من الأهداف في مناطق متفرقة باليمن. وأعلن الفريق المشترك، أنه «بعد البحث والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بمستشفى الثورة في محافظة تعز، تبين أنه يقع ضمن المناطق المحظور استهدافها من قوات التحالف العربي». وتابع أن «وحدات المدفعية والهاون التابعة للتحالف العربي، لم تستهدف هذه المنطقة في تاريخ الادعاء في 3 سبتمبر 2019».



وأضاف أن «قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد 53 كيلومتراً عن منطقة الثورة بتاريخ 21 أبريل 2015».



وحول ادعاءات الحوثي بشأن استهداف التحالف مصنعاً للزيت، قال الفريق المشترك «كان لدينا معلومات استخباراتية، أعدنا التحقق منها، وتبين أنه موقع لتصنيع الذخائر، يمتلكه الحوثي في محافظة الحديدة». وتابع «بناء على معلوماتنا الاستخباراتية، نفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، مهمة جوية على مصنع ذخائر الحوثيين بمحافظة الحديدة، بعد التحقق من خلوه من المدنيين».



وفي ما يتعلق بقصف التحالف لمركز العطفين الصحي بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، في 2 سبتمبر 2015، قال الفريق «اطلعنا على قائمة المناطق المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، وقيمنا الأدلة الأخرى».



وتابع «تبين أنه مدرج ضمن الأهداف المحظور استهدافها، وأن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عسكريين، عبارة عن راجمة صواريخ وعربة تابعة لميليشيا الحوثي، يبعدان مسافة 18 كيلومتراً عن مركز العطفين، محل الادعاء، وكانت الإصابة مباشرة للهدفين».

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