مصر.. المؤبد لـ67 إرهابياً بقضية «حسم 2»

المصدر: القاهرة - وكالات

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة المصرية، بالسجن المؤبد لـ 67 متهماً والمشدد 15 سنة لـ 92، وأحكام أخرى بحق العشرات من المتهمين الذين ثبت تورطهم في قضية «حسم ولواء الثورة».



وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية «حركة حسم 2»، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

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