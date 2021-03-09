وصول أول رحلة جوية من بنغازي إلى مصراتة الليبيتين بعد 6 سنوات

المصدر: طرابلس - البيان

في إطار الخطوات المبشرة بعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، وصلت اليوم الثلاثاء أول رحلة جوية مباشرة من مطار بنينا ببنغازي (شرق) إلى مطار مصراتة (غرب) وذلك بعد أكثر من ست سنوات من انقطاع الرحلات الجوية بين المدينتين.



ونظمت الرحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية التي تدار رسمياً من طرابلس وبنغازي، والتي أعلنت عن برمجة أربع رحلات أسبوعية بين بنغازي ومصراتة.



وقالت الشركة إن «استقبال أهالي مصراتة للرحلة اتسم بالكثير من الفرح والبهجة، حيث أنها الأولى من نوعها منذ 20 أبريل العام 2014.



وكان مطار مصراتة الدولي، قد أعلن مطلع فبراير الماضي، استئناف رحلاته الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات من التوقف.



وتوقفت الرحلات بين المدينتين عقب حرب فجر ليبيا والتي انتهت بسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة على طرابلس ومصراتة وعدد من مدن غرب البلاد.



وتحول فتح المجالات الجوية إلى مؤشر على اتجاه ليبيا نحو السلام والمصالحة بين شرق وغرب البلاد، وفي العاشر من فبراير الماضي هبطت طائرة للخطوط الجوية الليبية في مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من طرابلس مدشنة استئنافاً للرحلات بين المدينتين بعد توقف دام قرابة عامين، وبعد أسبوع أعلنت سلطة الطيران المدني المصري استئناف طائرات الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر بعد توقف 16 شهراً.

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