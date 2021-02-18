مجلس الأمن يلتئم اليوم لبحث التصعيد الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

يتجه مجلس الأمن، اليوم الخميس، لعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في اليمن، وخاصة تصعيد ميليشيا الحوثي باتجاه مأرب، وسط ضغوط دولية لاستئناف مسار السلام.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، سيقدم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن، عن نتائج اتصالاته وجولته في المنطقة، واتصالاته مع الأطراف اليمنية حول مشروع وقف إطلاق النار.

كما سيستعرض الأوضاع الميدانية في مأرب والحديدة، في ضوء تصعيد الحوثي، على أن يقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن لوكوك، تقريراً عن الأوضاع الإنسانية، وبالذات أوضاع مئات الآلاف من النازحين في مأرب، على خلفية الهجوم الذي تشنه الميليشيا على المحافظة.

ومع إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الهجوم على محافظة مأرب، وتجاهل الدعوات الدولية لوقف القتال، وجدت الحكومة الشرعية في اليمن، نفسها أمام خيار المواجهة العسكرية.

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