مقتل أربعة عسكريين تونسيين في انفجار لغم زرعه إرهابيون

المصدر: تونس - البيان

أعلن في تونس، عن مقتل أربعة عسكريين في انفجار لغم بمرتفعات المغيلة غربي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع التونسية، إن الضحايا سقطوا أثناء تنفيذ عملية تمشيط بمرتفعات المغيلة، وذلك في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية.



وقال رئيس الحكومة، هشام مشيشي، في بيان «إن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا، من أجل محاربة الإرهاب ودحره»، وأضاف أن العملية «تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائماً في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيداً عن التجاذبات والمشاحنات والمزايدات»، وفق نص البيان.



وأذن المشيشي بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلات العسكريين القتلى.



ووفق الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، فإن العسكريين تعرضوا إلى انفجار لغم، خلال مرور عربة عسكرية كانت تؤدي مهامها في تتبع الجماعات الإرهابية في مرتفعات جبل مغيلة، بين ولايتي القصرين (وسط غرب)، وسيدي بوزيد (وسط).

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