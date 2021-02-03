خبراء دوليون للتحقيق في الهجوم على مطار عدن

المصدر: عدن- البيان

وصل إلى مدينة عدن اليوم الأربعاء فريق خبراء دوليين، للمساعدة في التحقيق، الذي تجريه الحكومة في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن الدولي مطلع الشهر الماضي



وذكرت مصادر ملاحية لـ«البيان» أن فريق الخبراء الدوليين جاء بناء على طلب من الحكومة، وأنه سيسهم في استكمال التحقيق، الذي بدأته لجنة مشتركة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف طائرة الحكومة عند وصولها المطار وأدى إلى مقتل 27 مدنياً، بينهم ثلاثة من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وحسب المصادر فإن الفريق الدولي باشر فور وصوله الاطلاع على آثار الهجوم، الذي استهدف المطار، واطلع على الشظايا المحرزة هناك، وأنه سيقوم بعد ذلك بالاطلاع على التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشتركة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وهي النتائج التي أثبتت أن الهجوم تم بثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من مسافة مائة كيلو متر جوي من اتجاه الشمال، وكان أحدها موجهاً نحو صالة كبار الضيوف، والثاني استهدف الموقع المقرر أن تعقد فيه الحكومة مؤتمراً صحافياً، كما استهدف الصاروخ الثالث مدرج المطار الذي كان من المقرر أن تقف فيه الطائرة الحكومية قبل أن يقوم قائدها بتغيير مكان الوقوف.

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