الإمارات: الدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

المصدر: دبي - البيان

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة تجديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، مؤكدة استعدادها للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي.



وقالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان مساء أمس، بشأن إعلان مجلس الأمن بخصوص ليبيا، إن دولة الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي، مؤكّدة ترحيب الإمارات بدعوة مجلس الأمن إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وشددت على أنّ التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن.



وأوضحت لانا نسيبة، أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي، وأنّ تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ضروري أيضاً لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.



وشدّدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أنّ الأولوية الأولى هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه، مضيفة أنّ ذلك سيمكّن ويشجّع عملية سياسية وعملية انتقالية بقيادة ليبية تحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والازدهار بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين. وأشارت إلى أنّ دولة الإمارات دعمت على الدوام حلاً سياسياً شاملاً ودائماً للأزمة الليبية، وستقدم دعمها الكامل ليان كوبيش كمبعوث خاص للأمين العام إلى ليبيا وإلى زيننجا كمنسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



والخميس الماضي، أغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وفق الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير2021. وكلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أنّ الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة تتوافق مع الشروط المعلن عنها.



ومن المقرّر عقد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في الفترة بين الأول وحتى 5 فبراير المقبل، تحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وباستضافة من حكومة سويسرا.

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