«الهلال» توزّع الحقائب والزي على التلاميذ في المخا باليمن

المصدر: عدن - البيان

دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الحقائب والزي المدرسي، ضمن الدعم المقدم من دولة الإمارات لسكان الساحل الغربي وبرنامج الدعم لقطاع التعليم. ووزّعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، ومدير مكتب التربية وأعضاء السلطة المحلية، 350 حقيبة و600 زي مدرسي للبنات و300 للبنين من الصفوف الأولى في مدرسة السلام بمنطقة الغرفي بمديرية المخا. وأكد أمين عام المجلس المحلي، الآنسي قاسم، أن هيئة الهلال الأحمر تعود مرة أخرى إلى مدرسة السلام، بعدما قامت بترميمها قبل عام وتزويدها بالكراسي المدرسية، وأضاف قاسم، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاضرة بكل البرامج التنموية في المخا من خلال إعادة إصلاح وترميم المدارس أو توزيع المواد الغذائية والإيوائية، موضحاً أن الدعم من دولة السخاء والعطاء سيكون له أثره الكبير اجتماعياً وتنموياً.



من جهته، أشار مدير مكتب التربية والتعليم، قاسم الشاذلي، إلى أن حصول الطلاب على الحقائب المدرسية مع مستلزماتها، يعد أمراً مهماً لاستمرارهم في مسيرة التعليم، لافتاً إلى أن الوضع المالي لبعض الأسر لا يتيح لها شراء كل احتياجات طلابها، فيما يعد حصولهم على الزي المدرسي والحقائب مع الأقلام والدفاتر جانباً محفزاً يساعد الأسر على استمرار أطفالها في تعليمهم.



بدورهم، أعرب الطلاب عن فرحتهم بهذه المبادرة التي تساعدهم على الاستمرار في التحصيل العلمي باعتباره عماد المستقبل. وتعتبر مدرسة السلام إحدى تسع مدارس قامت هيٸة الهلال الأحمر الإماراتي بترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها في مديرية المخا خلال العام الماضي.

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