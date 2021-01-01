عائلات جزائرية عالقة بسبب الثلوج.. والجيش يتدخل

المصدر: الجزائر- وكالات

علقت 12 عائلة جزائرية بمركباتها بجبال الشريعة في ولاية «محافظة» البليدة (50 كيلومتراً غرب الجزائر)، اليوم الجمعة، بسبب الجليد والثلوج، وتدخلت فرق من الدفاع المدني والجيش لإنقاذها



وذكر بيان للدفاع المدني بالولاية أن عناصره تدخلت بالأماكن الوعرة رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي بأعالي جبال الشريعة من أجل إنقاذ عائلات محصورة بمركباتها عبر بعض المسالك بالمنطقة. وأوضح البيان أن 12 عائلة محصورة بمركباتهم بسبب الانزلاقات وعدم تزويد عجلات المركبات بالسلاسل وأشار البيان إلى أن عناصر من الدفاع المدني رفقة الجيش الوطني الشعبي تولت مهام إنقاذ العائلات العالقة.



وتابع البيان أن المنطقة شهدت منذ الصباح توافداً كثيفاً للمركبات مما تسبب في اختناق مروري.



وكان مركز الأرصاد الجوية في الجزائر حذر في وقت سابق من عواصف رعدية، مصحوبة بعواصف برد وتساقط كثيف للثلوج في المناطق التي يتراوح علوها بين 700 و1000 متر بسمك يتراوح بين 10 و20 سنتمتراً.

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