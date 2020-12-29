مصر.. أحكام رادعة بحق المتهمين في قضية «ولاية سيناء 4»

المصدر: القاهرة-وكالات

قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 168 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 36 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة 136 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 50 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 42 متهمًا بالسجن 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 89 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وبرأت 35 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4»، والمتهمون فيها بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.



وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.



وأكدت التحقيقات، أن جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي» ويعاونه 3 مسؤولين «عسكري، وإداري، ومالي»، وأنهم قسّموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

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