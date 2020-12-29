تركيا تستهدف المدنيين بريفي الحسكة والرقة

المصدر: دمشق- وكالات

واصلت القوات التركية وميليشياتها، اعتداءاتها بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة، وعلى قرى شرق رأس العين بريف الحسكة الشمالي في سوريا. وذكرت مصادر أن القوات التركية ومرتزقتها، اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أسفر عن أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية.



وفي ريف الحسكة الشمالي، تحدثت مصادر محلية عن سقوط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة، مصدرها القوات التركية وميليشياتها على المناطق السكنية في قرى العبوش وباب الخير وتل ورد وخربة الشعير شرق رأس العين، ما تسبب عن وقوع أضرار مادية في بعض منازل السوريين والممتلكات العامة والخاصة.



واعتدت القوات التركية، أول من أمس، على المنازل في قرى وبلدات في محيط تل تمر (40 كيلومتراً) شمال مدينة الحسكة، وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال، لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.



في غضون ذلك، أصيب مدني بنيران من عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

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