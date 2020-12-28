الأحوال المدنية السعودية توضح اشتراطات لباس الرجل والمرأة في صورة الهوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، أن الثوب الأبيض ليس من شروط تجديد الهوية الوطنية للرجال، وكذلك لا يشترط أي لون لتغطية الرأس بالنسبة للمرأة.

ونشرت الوكالة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر"، أنه عند التصوير يلزم الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة، في حين لا يشترط لون الثوب.

أما بالنسبة للمرأة فقد أكدت الوكالة أنه يلزم للمرأة تغطية شعر الرأس والعنق، في حين لا يشترط لون محدّد لغطاء الرأس عند استخراج الهوية الوطنية.

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