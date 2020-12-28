«خليفة الإنسانية» تخفّف معاناة سكان سقطرى

المصدر: عدن - البيان

وفّرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعبر فريقها الطبي، الرعاية الصحية لسكان جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى، بعد تفشي الحميات بين السكان. وأكّد مصدر في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مسارعة الفريق الطبي التابع للمؤسّسة واستجابته للنداءات التي أطلقها سكان في الجزيرة، إثر تفشي الحميات بشكل كبير بين الأهالي وحاجتهم للعلاج.

معاينة الحالات

وقال رئيس الفريق الطبي الزائر للأرخبيل، إنّ الفريق بدأ وفور وصوله معاينة الحالات المرضية التي غلبت عليها الحميات، وتمّ صرف الأدوية اللازمة للمرضى، فضلاً عن قيام الفريق الطبي بأخذ عينات من الحميات للكشف في المستشفى ومعرفة نوعيتها.

وثمّن غالب الجمحي، المدير العام لجزيرة عبد الكوري، استجابة مؤسسة خليفة الإنسانية السريعة لنداءات سكان الجزيرة، وإرسال فريق طبي لمعالجة الحميات والأمراض الأخرى التي انتشرت بين السكان في الفترة القليلة الماضية. إلى ذلك، أكّد الملازم محمد سالم الجمحي، سعادة أهالي الجزيرة بزيارة الفريق الطبي لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وتوفير الأدوية، مشيراً إلى أنّ الجميع كانوا في استقبال الفريق وعملوا على تهيئة الأجواء له لتأدية مهمته بنجاح، وإرشاده إلى مناطق الجزيرة والحالات المرضية التي تحتاج العلاج.

شكر وامتنان

وأعرب أحمد سالم أحد سكان جزيرة عبد الكوري، عن شكره وتقديره لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على توجيهاتها بإرسال فريق طبي مع الأودية والمستلزمات لمعاينة وعلاج المرضى ودعم المركز الصحي بأدوية ومستلزمات طبية، للتخفيف من معاناة سكان الجزيرة جراء انتشار الحميات، وتزويد المركز الصحي في الجزيرة الأدوية التي يحتاجها.

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