الرئيس المصري والعاهل الاردني يبحثان القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية

المصدر: د ب ا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية .

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم الأحد من الملك عبدالله، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان.

وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية إن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وقد توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستويين الاقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا للمتحدث .

وذكر المتحدث" الزعيمان اكدا خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح".

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