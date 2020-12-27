قصف تركي مكثّف لمواقع مدنية سورية

المصدر: (لندن-وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن قوات تركية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع في عين عيسى بمدينة الرقة.

وتواصل القوات التركية وفصائل موالية لها، قصفها الصاروخي على محاور المشيرفة وجهبل شمال شرق عين عيسى، بريف الرقة الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد، منذ ساعات، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محوري المشيرفة وجهبل بريف عين عيسى الشمالي الشرقي، ضمن القطاع الشمالي من الريف الرقاوي، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على خطوط التماس هناك.

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