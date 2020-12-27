سقوط صاروخ باليستي حوثي في الجوف

المصدر: (الرياض - وام)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط داخل محافظة الجوف. وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، استمرار الميليشيا في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية. وشدد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز