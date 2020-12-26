مصر تشدد على ضرورة بلورة اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.

وقال السيسي، خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، أمس، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه ينبغي تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معرباً عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.

من جانبه، أعرب رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.

وأكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

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