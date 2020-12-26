بعد تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا..ارتفاع نسبة المسجَّلين 5 أضعاف

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم "السبت" أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف .

و قال الربيعة عبر حسابه في "تويتر" : "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي...الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين".

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