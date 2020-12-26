الحكومة اليمنية تؤدي اليمين أمام الرئيس هادي في الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، إن رئيس ووزراء الحكومة اليمنية الجديدة المكونة من 24 وزيراً أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض.

وجاء أداء اليمين الدستورية بعد 9 أيام من صدور قرار جمهوري بتشكيل الحكومة تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية.

ويأتي أداء اليمين الدستورية عقب وصول معظم الوزراء اليمنيين من خارج المملكة، خصوصاً ممن كانوا متواجدين في عدن والقاهرة، إلى الرياض، بينهم أربعة وزراء من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمين من العاصمة المؤقتة عدن.

ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.

ومن شأن التوافق الذي صنعه «اتفاق الرياض» أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.

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