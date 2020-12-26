مصر تنفي تعليق الدراسة بالجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر اليوم السبت تعليق الدراسة بالجامعات.

وكشفت الوزارة إن القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما عن الصحة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.



وأكدت وزارة التعليم العالي ، أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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