البحرين: السعودية حليفنا الأول سياسياً واقتصادياً

المصدر: (المنامة ـ وكالات )

أكد وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، خلال انعقاد مجلس التنسيق السعودي البحريني، أن السعودية هي الحليف السياسي والأمني والاقتصادي الأول للبحرين، كما شدد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح، أن مجلس التنسيق السعودي البحريني، يمثل امتداداً لعلاقات تاريخية راسخة بين البحرين والسعودية الشقيقة، وما شهدته الروابط الأخوية الوطيدة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين من نماء وتطورٍ على مدى العقود الأخيرة. وعبّر عن فخره واعتزازه بـ«العلاقات المتينة والمميزة، والتي انعكست على نماء وازدهار البلدين في كل المجالات.

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البحرين: السعودية حليفنا الأول سياسياً وأمنياً واقتصادياً

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