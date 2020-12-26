ألوية العمالقة تطبّع حياة نازحي أبين

المصدر: (عدن - البيان)

عاد النازحون من سكان منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين إلى منازلهم، بعد انتشار قوات ألوية العمالقة في مناطق التماس بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، بالتنسيق مع اللجنة العسكرية التابعة لقوات التحالف استناداً إلى اتفاق الرياض.

وأكّد بيان لألوية العمالقة، أنّه وعلى الرغم من الدمار الذي طال بعض المنازل ومسجد المنطقة، إلّا أنّ عشرات الأسر عادت إلى منازلها، وسط أجواء من البهجة والسرور يعيشها الرجال والنساء والأطفال، بعد معاناة طويلة في النزوح. وقامت فرق من قوات ألوية العمالقة، بإيصال المياه إلى المنازل عبر صهاريج وتأمين المنطقة، والقيام بتسهيلات للصيادين لممارسة مهاهم في البحر، ضمن جهودها الإنسانية في تطبيع مظاهر الحياة.

وأعرب السكان عن شكرهم لقوات العمالقة لتأمينها المنطقة بشكل كامل، مشيرين إلى دور قوات ألوية العمالقة في عودتهم وتأمينها حياة المواطنين والتعاون معهم لممارسة أعمالهم في البحر بأمان، فضلاً عن قيامها بتقديم خدمات للنازحين ومساعدتهم، داعين كل من تبقى من النازحين إلى العودة للمنطقة بعد أن أصبحت آمنة ومهيئة للعودة.

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