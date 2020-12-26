التحالف: ارتطام سفينة شحن بلغم حوثي

المصدر: (الرياض - وكالات)

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن النقاب عن إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة جراء اصطدامها بلغم حوثي زرعته الميليشيا جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف في بيان، أمس الجمعة، إن مقدمة سفينة تجارية تعرضت لأضرار جراء ارتطام السفينة بلغم بحري، دون وقوع خسائر بشرية. وأضاف التحالف أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر، وباب المندب، ويهدفون من وراء ذلك تهديد طرق التجارة.

ودمرت قوات التحالف، أول من أمس، أربعة ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقال التحالف إن الألغام البحرية المكتشفة صناعة إيرانية من نوع صدف. وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي دمرها للميليشيا المدعومة من إيران بلغت 175 لغماً بحرياً، حتى الآن.

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