مقتل 6 مقاتلين بضربات إسرائيلية على سوريا

المصدر: (دمشق - أ.ف.ب )

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن جميع القتلى مسلّحون غير سوريين.

وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماه. ودمّرت الصواريخ مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف، بحسب المرصد. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت مصياف.

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