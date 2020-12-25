العاهل المغربي يتلقى دعوة من نتانياهو لزيارة إسرائيل

المصدر: تل أبيب - وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن نتانياهو وجه الدعوة خلال محادثة هاتفية أجراها مع العاهل المغربي، هي الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين الشهر الجاري.

دعوة نتانياهو للملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، ليست الأولى، فقد وجه مستشار الأمن القومي لإسرائيل مائير بن شبات دعوة نيابة عن نتانياهو، للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل.

دعوة بن شبات جاءت خلال الزيارة التي قام بها ضمن وفد إسرائيلي أمريكي زار المغرب، الثلاثاء الماضي، وجرى خلالها توقيع إعلان ثلاثي مشترك بين الرباط وتل أبيب وواشنطن.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادماً من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وجاء الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

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