عاصفة ثلجية تضرب الجزائر

المصدر: الجزائر- البيان

حذر مركز الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الجمعة، من عاصفة ثلجية وتساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر اعتباراً من صباح يوم غدٍ السبت وتستمر حتى بعد غدٍ الأحد، مرجحاً أن يصل سمك الثلوج إلى 20 سنتمتراً. وذكرت المصالح أنه من المتوقع أن تضرب 14 ولاية «محافظة» في البلاد.

وفي السياق أيضاً، أصدر مركز الأرصاد الجوية بياناً حذر فيه من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات.

وحسب البيان الخاص، فإن بداية تساقط الأمطار سيستمر إلى يوم غدٍ. ومن المنتظر أن تكون كميات الأمطار المتوقع تساقطها أكثر من 50 ميليمتراً خاصة على الولايات الساحلية، مشيراً إلى هبوب رياح قوية، بسرعة تتعدى 50 كيلومتراً في الساعة وعلو أمواج يتعدى أربعة أمتار على السواحل الشرقية من البلاد.

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