لافتات "الخطر يقترب" تثير الهلع بين المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نشر الحكومة المصرية لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.

ونفى مجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لنشر الحكومة أية لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، مُشدداً على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيا، موضحاً أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظا على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذرا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وفق وسائل إعلام مصرية.

وأهاب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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