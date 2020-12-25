الكويت تسجل 260 إصابة جديدة بـكورونا

المصدر: وام

سجلت الكويت 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 149277 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس الخميس عند 926 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 39 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3221 حالة.

وأضاف إن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3290 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1239132 فحصاً.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 232 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.

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