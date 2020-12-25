تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا ومصر 1021

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تونس أمس الخميس، عن تسجيل 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات بالفيروس تشهدها تونس في 24 ساعة.

ووفق آخر تحديث للوزارة بلغ عدد من أصيبوا بالفيروس 126 ألفا و752 في البلاد، شفي من بينهم أكثر من 97 ألفا و776 فيما يرقد في المستشفيات 1452 شخصا.

وتسبب الوباء في وفاة 49 شخصا أول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي المتوفين 4324 شخصا منذ فبراير الماضي.

كانت الحكومة أعلنت عن تمديد حظر التجوال الليلي المقرر حتى يوم 30 من الشهر الجاري إلى منتصف يناير المقبل ومنع التنقل بين الجهات ما عدا الحالات الاستثنائية والطارئة، في مسعى للحد من سرعة انتشار العدوى.

كما قررت السلطات منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

ولم تسجل تونس أية إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس المتحور حتى يوم الخميس، ولكنها علقت الرحلات الجوية مع بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا تحسبا لانتقال العدوى بهذه السلالة. كما قررت إضافة الدنمارك إلى القائمة.

وأعلنت وزارة الصحة أن شحنة من مليوني جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الخميس تسجيل 1021إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 51 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 513 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108474 شخصا حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 128993 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7260 حالة وفاة.

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