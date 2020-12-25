أمريكا: الإمارات نموذج رائع للتسامح وإلهام السلام

المصدر: (عواصم - وكالات)

وصفت الولايات المتحدة دولة الإمارات بأنها «تقدم نموذجاً رائعاً للتسامح»، وأن الإمارات وقيادتها امتلكت الشجاعة اللازمة لأخذ خطوة السلام، حيث ألهمت بعدها دولاً أخرى قامت بالشيء ذاته.

وقال آفي بيركويتز مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، خلال استضافته في جلسات «دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة»، التي تنظمها «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، إن «الإمارات وقيادتها امتلكت الشجاعة اللازمة لأخذ هذه الخطوة، حيث ألهمت بعدها دولاً أخرى قامت بالشيء ذاته».

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مسؤول أمريكي: الإمارات امتلكت شجاعة اتخاذ خطوة السلام

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