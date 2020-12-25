المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا والوفيات في موريتانيا تتجاوز الـ 300

المصدر: وكالات

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2566 حالة أمس الاول، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 425 ألفا و864 حالة.

كما سُجلت 44 وفاة نزولا من 56 أول أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 7130 حالة.

وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 388 ألفا و728.

وكشف وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أمس أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.

وأضاف "كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني".

وقال إن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة" وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، أن أعداد المتوفين جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد المسببب لمرض (كوفيد-19) تجاوزوا ثلاثمائة ليبلغ العدد الاجمالي 301.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة محمد محمود ولد اعل محمود بالوزارة مساء أمس، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم الخميس، ليتجاوز إجمالي الوفيات ثلاثمائة منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد في مارس الماضي.

وقالت الوزارة إنها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت شفاء 226 من المصابين بالفيروس وبلغ إجمالي عدد المصابين 13118 فيما تعافى منهم 9490 مصاباً.

أما الحالات النشطة فقد وصلت اليوم إلى 3327 حالة، من ضمنها 3153 مصاباً من دون أعراض، و109 لديهم أعراض خفيفة، و65 حالة حرجة.

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