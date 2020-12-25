ترامب يكرم السفيرالأمريكي بالإمارات عن دوره في معاهدة السلام

المصدر: (إعداد - اليازية البدواوي)

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا بوسام الأمن القومي عن دوره في معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. ووفقاً لوكالة «رويترز» كان راكولتا من بين العديد من كبار المستشارين الذين كُرّموا لدورهم في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية، ليمنح ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: «بفضل جهود أولئك الأفراد، لن تكون المنطقة كما كانت أبداً لأنها تتحرك أخيراً لتتجاوز صراعات الماضي».

وتوصلت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، إلى معاهدات واتفاقيات سلام مع إسرائيل في إطار «اتفاقيات إبراهيم». وتعود سلطة الرئيس الأمريكي في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 وبموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.

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