محمد بن سلمان: تنسيق سعودي بحريني لمواجهة تحديات المنطقة

المصدر: الرياض، المنامة - وكالات

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن علاقة بلاده مع البحرين علاقة متينة وعميقة وممتدة لسنين طويلة، مشيراً خلال انعقاد مجلس التنسيق السعودي البحريني، أمس، إلى أن البلدين ينسقان لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية والبحرين تعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما واستقرارهما. وقال خلال كلمة في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق: إن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على كل الصعد. وأعرب ولي العهد السعودي عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات، التي تواجه المنطقة والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.

وقدم ولي العهد السعودي التهنئة لولي عهد البحرين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني. وأوضح أنه ينظر إلى هذا المجلس أنه المظلة، التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام.

بيان مشترك

وأقر الجانبان في بيان مشترك الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس، كما أكدا حرص قيادة البلدين واهتمامها البالغ بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين.

وأعربا عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس المقبلة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها في جميع المجالات.

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